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Банк России продлит ограничение на снятие наличной валюты для физических лиц
В следующем месяце в России продолжит действовать ограничение на снятие наличной валюты для физлиц. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает ТАСС.
«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — заметила она.
По словам Набиуллиной, в ограничение могут внести ряд изменений. «Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали, и мы сняли их достаточно быстро, оставив только те, которые сейчас важны и для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только», — заметила глава Центробанка.
В заключение она рассказала, что ЦБ не планирует поднимать верхнюю планку наличной валюты, доступной для вывоза из РФ физическими лицами. «Она сейчас и так достаточно большая», — подчеркнула собеседница агентства.
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