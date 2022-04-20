Банк России продлил льготный период для переводов через СБП для населения

Совет директоров Банка России решил продлить на два года – до 1 июля 2024 года – действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора.

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», – говорится в пресс-релизе.

Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При превышении этой суммы банковская комисся не может быть больше 0,5% от перевода, но ограничена 1,5 тыс. рублей.