news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
20 апреля 2022  14:25

Банк России продлил льготный период для переводов через СБП для населения

news_top_970_100

Совет директоров Банка России решил продлить на два года – до 1 июля 2024 года – действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба регулятора.

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», – говорится в пресс-релизе.

Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При превышении этой суммы банковская комисся не может быть больше 0,5% от перевода, но ограничена 1,5 тыс. рублей.

#банк россии #система быстрых платежей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное