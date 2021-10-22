Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п. п. – до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%.

Банк отмечает, что наблюдается более быстрое расширение спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. «В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», – говорится в сообщении.

По итогам 2021 года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4–7,9%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Банк России допустил возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.