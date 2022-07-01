Банк России подсчитал среднюю стоимость двухдневного тура по Татарстану

Эксперты Банка России подсчитали, что средняя сумма затрат двух гостей Татарстана за двухдневную туристическую поездку по республике составит 5,9 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка Республики Татарстан Волго-Вятского управления Банка России.

При расчете трат учитывалось проживание в недорогой гостинице, питание и транспорт, а также посещение выставок, театров и музеев. Проживание в гостинице обойдется двум гостям республики в среднем в 2 тыс. рублей за сутки, четыре похода в кафе будут стоить примерно 1,4 тыс. рублей, посещение музея, выставки и театра потребует еще около 2,1 тыс. рублей, а поездки на такси обойдутся приблизительно в 400 рублей.

Специалисты Банка России отмечают, что общая средняя сумма расходов в мае этого года увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. При этом она оказалась ниже уровня инфляции, что связано с повышением издержек бизнеса.