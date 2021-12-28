Банк России подсчитал индекс чак-чака, стоимость его приготовления за год выросла на 7%

Стоимость приготовления татарского национального блюда чак-чак в Татарстане в этом году составила 354,5 рубля. «Индекс чак-чака» за год вырос на 6,9%, подсчитали эксперты Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан.

В индекс включили ингредиенты для приготовления чак-чака на 6-7 человек. Для расчетов использовались данные Росстата за ноябрь 2020 и 2021 годов.

Наибольшую долю в затратах на приготовление чак-чака занимает мед, который за год подорожал на 1,4%. «В Татарстане и других регионах России мед производится в небольших частных хозяйствах. Высокий уровень конкуренции способствует умеренной динамике цен. В то же время объем производства меда в стране в этом году несколько снизился из-за сокращения числа пчелиных семейств, в том числе на фоне неблагоприятных погодных условий», - отмечают специалисты.

Второй компонент, который занимает большую долю в расходах – подсолнечное масло: за год оно подорожало на 9,9% во многом из-за произошедшего в 2021 году роста мировых цен на масличные культуры.

Снижение урожая пшеницы, подорожание удобрений и сельхозтехники привели к росту цен на муку. В то же время увеличение затрат производителей из-за подорожания кормов, ветеринарных препаратов и упаковки стал одной из основных причин роста цен на молоко и яйца по сравнению с ноябрем прошлого года.

Годовой прирост цен на сахар в Татарстане в ноябре составил 2,7%. «Стоит пояснить, что в 2020 году наблюдался ускоренный рост цен на этот продукт из-за сокращения посевных площадей и объема переработки сахарной свеклы. К концу 2021 года рост цен на сахар постепенно замедлился, в том числе за счет расширения предложения на фоне улучшения урожая», – следует из информации Нацбанка.

«Индекс чак-чака» оказался ниже общей инфляции в Республике Татарстан, которая в ноябре 2021 года составила 8,8%, по стране в целом – 8,4%.

«Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и использует меры денежно-кредитной политики для ее возвращения к цели. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», – отмечают в Нацбанке.