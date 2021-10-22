Банк России поддержит предпринимателей льготными кредитами по ставке не выше 8,5% годовых

Банк России выделит 60 млрд рублей для льготного кредитования предпринимателей из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер, говорится сообщении ЦБ.

В рамках этого лимита кредитные организации – уполномоченные банки по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП – смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет.

Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП по ставке не выше 8,5% годовых, либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5% годовых.

Банки смогут получить кредиты до 30 декабря 2021 года.