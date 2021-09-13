Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля в 2022 году

Тестирование прототипа платформы цифрового рубля может начаться в России уже в январе следующего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

По ее словам, сейчас ведется разработка платформы. «Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы проведем тестирование», — заявила специалист.

Планируется, что оно будет разделено на несколько этапов и будет включать в себя разные операции. По результатам анализа будет составлена дорожная карта по внедрению в России цифровой валюты, а также соответствующие поправки к законам.

«Платформа цифрового рубля — это новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России. Именно поэтому мы внесли его в Стратегию-2030 уже сейчас», — заключила Скоробогатова.