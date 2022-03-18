Банк России: Перестройка экономики будет сопровождаться повышенной инфляцией

С начала марта инфляция в России значительно ускорилась. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным в том числе с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», – говорится в пресс-релизе.

От того, как бизнес адаптируется к изменившимся внешним условиям, в том числе перестроит производственные и логистические цепочки, будет зависеть динамика цен в ближайшие кварталы.