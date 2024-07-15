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Банк России перестал публиковать статистику внебиржевого валютного рынка
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ЦБ России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».
Как сообщил регулятор, данная мера необходима, чтобы ограничить санкционное влияние.
Уточняется, что порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют к рублю не меняется.
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