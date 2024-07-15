Банк России перестал публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Как сообщил регулятор, данная мера необходима, чтобы ограничить санкционное влияние.

Уточняется, что порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют к рублю не меняется.