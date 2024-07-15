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Экономика 15 июля 2024 20:08

Банк России перестал публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

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ЦБ России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Как сообщил регулятор, данная мера необходима, чтобы ограничить санкционное влияние.

Уточняется, что порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют к рублю не меняется.

#центробанк РФ #валюта #рынок #статистика
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