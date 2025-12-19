Банк России ожидает краткосрочный рост цен в начале 2026 года

Банк России допускает временное ускорение роста цен в январе 2026 года на фоне действия разовых факторов, однако в дальнейшем устойчивая инфляция, по оценке регулятора, продолжит снижаться. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, ее слова приводит «ТАСС».

Возможное повышение текущих темпов роста цен в начале года связано прежде всего с увеличением НДС.

При этом в Центробанке считают, что после краткосрочного всплеска устойчивая инфляция вернется к нисходящей траектории.