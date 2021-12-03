Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхования»

Центробанк отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование». Также в компании была назначена временная администрация, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Причина принятых мер — нарушение допустимого уровня нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Обязанности временной администрации будет исполнять Агентствo по страхованию вкладов. По сообщению ЦБ, ее полномочия продлятся шесть месяцев.

Компания «АСКО-Страхование» действовала в России с 1990 года, а также была включена в союз автостраховщиков страны. Ее услугами пользовались около 3 млн человек.