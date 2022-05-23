Банк России опроверг введение ограничений на снятие наличных

Банк России опроверг появившиеся в анонимных Telegram-каналах сообщения о введении лимитов на снятие наличных и запрете на досрочное закрытие вкладов. Заявление регулятора размещено в его официальном канале.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что, закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — подчеркивается в сообщении ЦБ.

В пресс-службе Центробанка также назвали распространившиеся слухи «фейком дня, а, может быть, и месяца». «Читайте не мутных анонимов, а официальные источники. Нас, например», — резюмировали в Банке России.

Ранее в анонимных Telegram-каналах появилась информация о письме, будто бы направленном регулятором некоторым банкам. В нем якобы предписывалось ограничить выдачу срочных депозитов суммой до 1 млн рублей в месяц и запретить закрывать их досрочно, а также запретить снимать в банкоматах более чем 50 тыс. рублей наличных.