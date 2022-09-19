Банк России ограничит выдачу ипотеки без первоначального взноса

Банк России с 1 декабря 2022 года установил надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», – говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом, данные банков показывают, что заемщики таких программ имеют повышенный уровень кредитного риска.

«В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», – подчеркнул регулятор.