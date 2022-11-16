Банк России объяснил причины замедления инфляции в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в октябре замедлилась до 12,8%. Достичь этого удалось благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений и снижению покупалеьской активности, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Так, годовой рост цен на продовольствие в октябре снизился с 16,5% в сентябре до 13,8% в октябре. Этому поспособствовал обильный урожай, собранный этим летом. Специалисты Банка России отдельно выделяют зерновые, гречку, яблоки и овощи, как продукты с ценами ниже прошлогодних октябрьских.

Расширение предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений усилило годовое снижение цен на пиломатериалы и бензин. Кроме того, жители Татарстана стали реже покупать автомобили из-за неопределенности и ограниченного модельного ряда, что привело к замедлению роста стоимости личного транспорта и комплектующих.

В сфере услуг выделяюется замедление роста цен на ремонтные работы, что связано со снижением объемов продаж квартир, а следовательно и ремонтных работ в них.

Инфляция по итогам этого года, по расчетам Банка России, составит 12–15%, в следующем году ожидается снижение годовой инфляции до 5–7%, а в 2024 году она вернется к целевому показателю — 4%.