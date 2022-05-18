Банк России начал внедрять оплату в СБП с помощью прикладывания смартфона

Центробанк начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с помощью NFC-технологии, которая позволит расплатиться за товар, приблизив смартфон к платежному терминалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете», — рассказала Скоробогатова.

СБП в России запустили в конце 2019 года. Через нее граждан могут переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать товары через QR-код.

Внедрение NFC-технологии поможет осуществлять платеж через СБП в одно касание, при этом магазину достаточно иметь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. Для покупателя операция выглядит так же, как и оплата смартфоном с помощью привычного pay-сервиса.

Также спикер отметила, что Банк России в 2022 и 2023 годах планирует полностью «перезагрузить» единую биометрическую систему, с помощью которой граждане получают различные услуги.

«Единая биометрическая система, которая была создана в 2018-2019 году, в этом и в следующем году будет полностью „перезагружена“», — рассказала она.