Банк России: Индекс татарской национальной выпечки за год вырос на 9%

Эксперты Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан выяснили, как в регионе за год изменились затраты на ингредиенты для приготовления таких татарских блюд, как элеш, кыстыбый с картофелем и чак-чак.

Основа для приготовления этих блюд – тесто: мука, сливочное масло, яйца, молоко. «В сентябре наблюдалось замедление годового роста цен на каждый из этих ингредиентов. Это произошло в том числе благодаря тому, что урожай зерна в республике и стране в целом увеличился по сравнению с прошлым годом. В итоге сократились затраты производителей муки, молочных продуктов и животноводческих предприятий на корма. Последнее также привело к замедлению годового роста цен на курицу – одного из важнейших ингредиентов элеша», – отмечают эксперты.

Существенную долю в продуктовом наборе для приготовления элеша и кыстыбый занимает картофель. «В сентябре годовое снижение цен на него усилилось: на фоне благоприятных погодных условий урожай картофеля в регионе и в целом по стране был больше, чем годом ранее, и его предложение тоже увеличилось», – говорится в сообщении Нацбанка.

Инфографика предоставлена пресс-службой Национального банка по РТ

В результате годовой прирост стоимости набора продуктов для домашней выпечки в сентябре по сравнению с августом замедлился и составил 9% (11,1% – для элеша, 10,4% – для кыстыбый с картофелем и 7,9% – для чак-чака). Это заметно ниже годовой инфляции в Татарстане, которая, по данным Росстата, в сентябре составила 14% (в целом по России – 13,7%).

Для расчетов взяты данные Росстата за сентябрь 2021 и 2022 годов: средние цены и индексы потребительских цен каждого ингредиента. Основой анализа стали классические рецепты татарских блюд из книги Ю. А. Ахметзянова «Татар халык ашлары» («Татарские блюда»). Основные ингредиенты блюд: пшеничная мука, молоко (пастеризованное), яйца, масло (сливочное и подсолнечное), сахар, мясо курицы, лук, картофель, мёд.