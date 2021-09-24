Банк России: Индекс поколения зумеров в Татарстане вырос на 1% при инфляции 7%

Эксперты Отделения Банка России по Татарстану рассчитали индекс поколение Z на товары и услуги, наиболее востребованные у молодежи.

К поколению Z относятся люди, родившиеся в 1997-2012 годах, его также называют поколением зумеров. По мнению аналитиков Банка России, это люди, которые росли в период активного развития интернета, смартфонов, игровых устройств и социальных сетей. Исходя из этого и был рассчитан индекс на основе данных Росстата за август.

В августе снизились цены на планшеты, наушники и ноутбуки, а на смартфоны практически не изменились.

«Преимущественное влияние на динамику цен на товары и услуги, входящие в состав „Индекса поколения Z“, оказывает постоянно растущая конкуренция на соответствующих рынках. Она позволяет сдерживать рост цен или вовсе приводить к их снижению. Так, в августе в Татарстане цены на пакеты услуг сотовой связи были на 10,1% ниже, чем год назад, а стоимость доступа в интернет не изменилась», — говорится в исследовании.

Инфографика предоставлена Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России

Сюда же эксперты включили «кофе с собой», стоимость которого в августе по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 61 рубль и обед в кафе – за год он подорожал на 8,7%.

В целом, «Индекс поколения Z» в августе 2021 года в Татарстане вырос на 1%. «Это существенно ниже общей инфляции в республике – 7,1% (по стране в целом – 6,7%)», — отмечают эксперты.