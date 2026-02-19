news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 14:53

Банк России готов обсудить меморандум о скидках на маркетплейсах

Читайте нас в
Телеграм

Банк России готов обсуждать с участниками рынка возможность заключения меморандума по вопросу скидок на маркетплейсах. Об этом журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева, ее слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что меморандум рассматривается как инструмент мягкого регулирования. По ее словам, регулятор открыт к обсуждению такого формата с представителями рынка, поскольку нередко именно с подобных механизмов начинается выработка правил взаимодействия. Если участники готовы договориться и присоединиться к согласованным условиям, Банк России считает возможным предоставить рынку такую возможность.

Ранее «РБК» со ссылкой на презентацию министра экономического развития Максима Решетникова к стратегической сессии правительства по платформенной экономике сообщал, что разногласия между банками, маркетплейсами и торговыми сетями по вопросам цен и скидок могут быть урегулированы через специальный меморандум между крупнейшими игроками рынка.

#банк россии #маркетплейс #скидки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026