Банк России готов обсудить меморандум о скидках на маркетплейсах

Банк России готов обсуждать с участниками рынка возможность заключения меморандума по вопросу скидок на маркетплейсах. Об этом журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева, ее слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что меморандум рассматривается как инструмент мягкого регулирования. По ее словам, регулятор открыт к обсуждению такого формата с представителями рынка, поскольку нередко именно с подобных механизмов начинается выработка правил взаимодействия. Если участники готовы договориться и присоединиться к согласованным условиям, Банк России считает возможным предоставить рынку такую возможность.

Ранее «РБК» со ссылкой на презентацию министра экономического развития Максима Решетникова к стратегической сессии правительства по платформенной экономике сообщал, что разногласия между банками, маркетплейсами и торговыми сетями по вопросам цен и скидок могут быть урегулированы через специальный меморандум между крупнейшими игроками рынка.