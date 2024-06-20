Банк России более чем на два рубля повысил курсы доллара и евро

Скриншот с сайта Банка России

Центральный банк РФ ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс американского доллара на 21 июня составит 85,4176 рубля, увеличившись более чем на 2 рубля 78 копеек. Курс евро будет равняться 91,4543 рубля, увеличившись примерно на 2 рубля 36 копеек.

Кроме того, увеличен и курс юаня — до 11,5185 рубля, более чем на 35 копеек.

Напротив, накануне официальные курсы евро и доллара были понижены более чем на четыре рубля. После введения Соединенными Штатами санкций против Московской биржи курс этих валют устанавливает ЦБ на основе информации от банков по итогам сделок на внебиржевом валютном рынке.