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Экономика 13 ноября 2023 14:56

Банк РФ будет контролировать организацию продаж услуг экосистем

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Банк России следит за тем, как развиваются экосистемы на финансовом рынке, как соблюдают принципы конкуренции и справедливости, продавая услуги потребителям. Об этом сказал глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, пишет «Интерфакс».

По его словам, если клиентам будут навязывать услуги, ЦБ отреагирует на это нарушение. Он отметил, что пока игроки выстраивают свою деятельность свободно в силу отсутствия каких-либо ограничений.

Смирнов считает, что в этом вопросе важно защитить интересы клиентов, чтобы, например, ему не потребовалось жертвовать банковским обслуживанием при получении страховой услуги.

#центробанк РФ #контроль #финансы #рынки
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