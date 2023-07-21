Банк проанализировал, как используют маткапитал для покупки жилья в Татарстане

За первые шесть месяцев 2023 года клиенты ВТБ в Татарстане направили свыше 600 млн рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 63% выплат жители республики потратили в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки. Средний чек выплат по республике составил 615 тыс. рублей.



По итогам полугодия Татарстан стал регионом-лидером в Приволжском федеральном округе по числу заявлений и по объему перечисленных выплат. Помимо РТ, лидерами в округе по объему заявок на использование маткапитала для покупки жилья стали Оренбургская область (221 млн рублей), Самарская область (209 млн рублей), Республика Башкортостан (200 млн рублей) и Чувашская Республика (192 млн рублей).



За первое полугодие 2023 года общая сумма средств, направленных клиентами банка в регионах ПФО из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, превысила 2,2 млрд рублей.

В первом полугодии клиенты банка в регионах Приволжского федерального округа чаще распоряжались средствами маткапитала в качестве первоначального взноса на ипотеку, эту цель выбрали свыше 1900 семей и направили 1,2 млрд рублей. На частично-досрочное погашение жилищных кредитов они подали 1700 заявок общей суммой выплат в 1 млрд рублей.

В среднем за шесть месяцев текущего года семьи в регионах Приволжского округа в качестве первоначального взноса по ипотеке потратили по 620 тыс. рублей, на погашение жилищного кредита направили по 605 тыс. рублей из средств семейного капитала.

«Мы отмечаем, что всё больше татарстанских семей инвестируют выплаты от государства в покупку недвижимости, при этом в текущем году наши клиенты больше тратят средства на первоначальный взнос при покупке жилья. Причиной этому стали индексация материнского капитала в феврале 2023 году, а также улучшение условий ипотеки с господдержкой для семей с детьми», — отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.