Банк представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки — участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах — большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов (совершение транзакции при достижении определенных условий) и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета.