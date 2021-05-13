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Ру Тат
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13 мая 2021  16:23
Алексей Угаров

Ак Барс Банк обнулит кредиты семьям пострадавших во время трагедии в Казани

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Ак Барс Банк обнулит ипотеку и потребительские кредиты семьям погибших и пострадавших во время нападения на казанскую гимназию №175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев доложил Президенту республики о том, что банк сейчас анализирует свою базу данных сводя со списком погибших и пострадавших», — сказала Галимова.

По ее словам, другие банки также планируют подключиться к этой работе.

В Казани 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.

ЧП в казанской школе
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