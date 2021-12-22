Банк «Открытие»: В России – бум частных инвестиций

Ряд стран вновь вводит ограничения на перемещения и массовые мероприятия. Однако данные по летальным исходам от омикрона в ЮАР допускают мягкий сценарий Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Экономика оживает

Экономика практически восстановилась и вернулась к предковидному уровню. Теперь нужно искать новые источники роста.

«Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается уже несколько недель подряд, - пояснила эксперт. - Однако омикрон очень быстро распространяется, и заражаемость им в 60 раз выше, чем прошлыми штаммами. Это вносит новую волну неопределенности».

Ряд стран вновь вводит ограничения на перемещения и массовые мероприятия. Мировой общественности есть над чем задуматься. Однако данные по летальным исходам от омикрона в ЮАР допускают мягкий сценарий. Новый штамм коронавируса пока не стал причиной высокой смертности ни в одной стране мира. Есть мнение, что омикрон - своеобразная «живая вакцина», которая вытеснит более опасную «дельту». Этот штамм может выступить в роли натуральной прививки. Большая часть населения Земли переболеет, и все выжившие получат иммунитет от коронавируса.

«Фармацевтические компании не вполне согласны с оптимистичным прогнозом. Они разрабатывают версии своих вакцин под новый штамм. И к февралю-марту следующего года обещают заявить об очередной прививке, - рассказала Морина. - Дальше возникают вопросы, насколько эффективным будет этот препарат, и нужно ли ревакцинироваться сейчас».

Анна Морина: «С отрицательных величин вообще очень удобно расти. Однако сейчас этот бодрый восстановительный процесс практически завершился» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Подсчитываем убытки

«Прекрасный черный лебедь по имени Коронавирус в 2020 году обрушил мировую экономику, - пояснила эксперт. - Первым пострадал Китай, поскольку вирус был обнаружен именно здесь. Спад китайской экономики мы увидели уже в 1 квартале 2020 года. США и Еврозона показали ухудшение во втором квартале».

Причем в Еврозоне произошел гораздо более существенный спад деловой активности: там вводились гораздо более серьезные ковидные ограничения, чем, например, в штатах. В 2021 году все ждали положительных перемен. И в целом прогноз оправдался.

«С отрицательных величин вообще очень удобно расти, - подчеркнула Морина. - Однако сейчас этот бодрый восстановительный процесс практически завершился».

Спад китайской экономики мы увидели уже в 1 квартале 2020 года. США и Еврозона показали ухудшение во втором квартале Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Подъем был простимулирован максимальным увеличением объема ликвидности на рынках. Финансовые интервенции простимулировали экономические процессы, что, в свою очередь, вылилось в рост стоимости акций, биржевых индексов (S&P 500 и прочих) и сырьевых товаров.

«Из-за дополнительной ликвидности, которая искала, куда вложиться, а также из-за множественных разрывов в цепочках поставок и возникших проблем с трудовыми ресурсами, - не везде можно было вовремя собрать урожай или запустить конвейер - цены стали увеличиваться по всему миру пояснила эксперт. Начал восстанавливаться спрос, а предложение буквально перестало за ним успевать».

В итоге в 2021 году инфляция растет высокими темпами по всему миру. Однако до октября ФРС сохраняла довольно мягкую риторику и говорила о том, что повода повышать ставки пока нет. Все дело в том, что цены взлетели лишь на отдельные товары и услуги, среди которых - топливо, автомобили и блок «авиабилеты, автомобили и общепит». То есть сферы, в первую очередь попавшие под ковидные ограничения. Так, в прошлом году резко подешевела нефть: люди перестали активно перемещаться. Однако уже к середине 2020 года цены на «черное золото» начали восстанавливаться: страны вышли из изоляции, а ОПЕК одобрила сокращение добычи сырой нефти. По автомобилям – из-за нарушений поставок возникла острая нехватка полупроводников, срок ожидания материалов увеличился в несколько раз. Многие автозаводы приостановили производство.

«Цены стали увеличиваться по всему миру пояснила эксперт. Начал восстанавливаться спрос, а предложение буквально перестало за ним успевать» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Личный транспорт стал единственной гарантией того, что ты хоть куда-нибудь доедешь, ведь в автобус - трамвай тебя могут и не пустить, - уточнила Морина. – Тем не менее, машин катастрофически не хватало. Дефицит превратился в глобальную проблему уходящего года для авторынка».

Сторонники мягких мер

ФРС всегда обращало самое пристальное внимание на повышение общего уровня цен на товары и услуги. Уже в октябре-ноябре текущего года инфляция сдвинулась по всему перечню товаров и увеличилась до 8,4 %. Цены перешли на новый, более высокий уровень. Тем не менее, ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до того времени, пока экономика полностью не справится с последствиями коронакризиса.

17 декабря Центробанк сделал то, что и предполагалось: поднял ключевую ставку до 8,5% — сразу на 1 процентный пункт. Регулятор пристально следит за инфляционными ожиданиями населения, а они на сегодняшний день очень высокие. В декабре инфляционные ожидания выросли 14,8%, достигнув многолетнего максимума.

«В 2019-20 годах, несмотря на то, что ставка по депозитам снижалась, инфляция была еще ниже, - рассказала Морина. - В итоге те, кто хранили средства в рублях, получили реальную доходность. А в 2021 году у нас ставки по депозитам до последнего решения Банка России находились в отрицательной зоне».

17 декабря Центробанк сделал то, что и предполагалось: поднял ключевую ставку до 8,5% — сразу на 1 процентный пункт Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

Интересно то, что в 2021 году, в отличие от многих валют, рублю удалось сохранить свою стоимость по отношению к доллару. Более того, курс российской валюты сильно укрепился по отношению к евро. Однако у любой медали –две стороны. Темпы роста ВВП России серьезно замедлились. Объем платных услуг, оказанных населению, добыча нефти все еще не восстановились до предкризисного уроня., Розничная торговля к концу года практически прекратила рост.

«Реальные располагаемые доходы населения не растут, - отметила эксперт. - По статистике Росстата они, конечно, показывают положительную динамику. Но если мы уберем оттуда все единовременные выплаты от государства, увидим отрицательную величину».

Но зато в России растет спрос на кредиты. Безоговорочным лидером, благодаря льготным ставкам, является ипотека. Автокредиты и потребительские кредиты - также одни из самых динамично растущих сегментов рынка.

«Рост вкладов населения также ускорился. Вместе с краткосрочными вкладами растут и накопительные счета, - отметила Морина. – При этом портфели рублевых вкладов увеличиваются быстрее валютных».

Тренды фондового рынка

Рост ключевой ставки наряду со снижением инфляции в следующем году позволит получить хороший доход по рублевым депозитам, уверена Морина.

«Ставки по депозитам должны подняться на достаточно высокий уровень, и при этом инфляция начнет замедляться, что создаст реальную возможность получить неплохой доход по рублевым депозитам», – сообщила эксперт.

По прогнозам аналитиков банка «Открытие», в декабре 2022 года инфляция в стране составит 4,2%.

Лучшие способы инвестирования сегодня - это облигации федерального займа (ОФЗ) на срок в три-пять лет и золотые монеты на более длительное время. Так, ОФЗ - инвестиция, гарантированная государством. А покупка редких золотых монет подойдет как начинающим специалистам, так и профессионалам. Данный вид инвестиций позволяет разместить вклад на минимальную сумму.

Рост ключевой ставки наряду со снижением инфляции в следующем году позволит получить хороший доход по рублевым депозитам Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжится, полагает Морина. При этом брокерские счета могут появиться у большинства экономически активного населения России. Основной приток населения на биржу произошел, когда ключевая ставка была в районе 4%, из-за чего все стали искать возможности увеличить свой капитал. Отсюда и возник бум инвесторов.

«Если раньше все брокерские операции были для квалифицированных инвесторов, потому что возникали трудности уже на создании счета, то сейчас почти во всех банках с брокерскими услугами есть возможность создать такой счет в приложении и купить акции, облигации или структурные продукты», – добавила Морина.

Она добавила, что в отличие от покупки ОФЗ, которые будут приносить стандартный доход и позволят остаться в выигрыше, при приобретении акций и структурных продуктов на фондовых биржах покупатель легко может уйти в минус.

Жилье продолжит дорожать

Из-за роста выдачи ипотек в сентябре 2021 года и прогнозов о снижении интереса россиян к покупке квартир по причине их подорожания по итогам декабря этого года застройщики определят, какой ценовой политики им придерживаться.

«Мы ожидали, что в 2021 году будет нормализация рынка и снижение цен на недвижимость. Но рост стоимости продолжился вместе с увеличением спроса даже после того, как начала действовать более сокращенная программа госипотеки», – сообщил аналитик.

По данным банка «Открытие», застройщиками ожидалось падение спроса на квартиры в конце 2021 года. Однако положительная динамика спроса минувшей осенью заставила применять более агрессивное ценообразование.

Помимо этого, в случае неожиданного падения продаж в следующем году застройщики будут вынуждены пересмотреть свои прайсы в сторону их уменьшения и частичной компенсации роста ставок по ипотеке.

«Сегодня вторичное жилье буквально догоняет первичное по стоимости. Ожидается, что в скором времени соотношение цен между ними станет таким же, каким было в 2019 году» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Анна Морина сообщила, что сейчас среднемесячные платежи по ипотеке вернулись к уровню 2019 года. Но стоимость квадратного метра резко подскочила, а потому доступность жилья постепенно снижается и выходит на средний уровень. Насыщенность рынка достигает максимума, и дальше нужно двигаться к его нормализации. Аналитик также обратил внимание на ситуацию на рынке вторичного жилья.

«Сегодня вторичное жилье буквально догоняет первичное по стоимости. Ожидается, что в скором времени соотношение цен между ними станет таким же, каким было в 2019 году», – сообщила Морина.

В завершение выступления начальник аналитического управления банка «Открытие» также затронула тему складских помещений и сообщила, что в крупных российских городах с развитой промышленностью, склады пользуются огромным спросом: их приобретают для хранения продукции с целью дальнейшей реализации.