Банк «Открытие» рассказал, как заработать на росте ключевой ставки ЦБ

Рост ключевой ставки в декабре 2021 года вместе со снижением инфляции в следующем году позволит получить хороший доход по рублевым депозитам, рассказала начальник аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

«Ставки по депозитам должны подняться на достаточно высокий уровень, и при этом инфляция начнет замедляться, что создаст реальную возможность получить неплохой доход по рублевым депозитам», – сообщила Морина.

По прогнозам аналитиков банка «Открытие», в декабре 2022 года инфляция в стране составит 4,2%.

Помимо депозитов, Морина рассказала о наиболее действенных способах инвестирования в ближайшее время. Одними из них стали облигации федерального займа (ОФЗ) на сроки в пять лет и золотые монеты на более длительное время.

В ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Морина затронула тему фондовых бирж и их популярности у населения страны. Она сообщила, что основной приток населения на биржу произошел, когда ключевая ставка была в районе 4%, из-за чего все стали искать возможности увеличить свой капитал. Отсюда и получился такой приток инвесторов.

«Если раньше все брокерские операции были для квалифицированных инвесторов, потому что были трудности уже на создании счета, то сейчас почти во всех банки с брокерскими услугами есть возможность создать такой счет в приложении и купить акции, облигации или структурные продукты», – добавила Морина.

Она добавила, что в отличие от покупки ОФЗ, которые будут приносить стандартный доход и позволят остаться в выигрыше, при приобретении акций и структурных продуктов на фондовых биржах покупатель легко может уйти в минус.