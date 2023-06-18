Bank of China ограничил россиянам переводы в юанях в ЕС, США и Британию

С 13 июня Bank of China ввел ограничение для клиентов российских банков на переводы в юанях в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Перевести средства можно только в кредитные организации — получатели группы Bank of China, сообщает «Коммерсантъ».

О проблемах с переводами заявляли несколько российских банков. По данным Frank Media, об этом сообщалось и в клиентских чатах, кроме того, пользователи говорили о перенастройке банками переводов через другие китайские организации.