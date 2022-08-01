Bank of America: Энергокризис в Европе пройдет не по плохому, а по ужасному сценарию

Энергетический кризис в Европе лишь набирает обороты. Многим странам может попросту не хватить запасов газа на зимний период, говорится в исследовании Bank of America, опубликованном на портале Business Insider.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из „плохой“ в „ужасную“», — цитирует статью РИА Новости.

Специалисты полагают, что при текущих объемах работы «Северного потока» — 20% от максимальной мощности — государства могут не накопить достаточно газа на зиму. С этим и связано масштабное нормирование спроса, планируемое на территории Европы.

К примеру, в ФРГ уже сейчас снижают потребление за счет отключения подсветки исторических памятников и зданий.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что нефть и газ не являются оружием Москвы, направленным против Европы. Так, в случае с «Северным потоком» снижение транзита связано с антироссийскими санкциями, которые привели к проблемам с ремонтом и возвратом турбин.