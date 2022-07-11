Банк Казани снижает проценты — кредиты стали доступнее

Банк Казани снизил ставки более чем на 3%. Теперь оформить кредит «Доверительный» возможно от 5,9%*.

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Скидка 0,5% также предоставляется для клиентов из «руководящего состава», а зарплатным клиентам и сотрудникам бюджетной сферы – на 1%.

Подробности и условия кредита «Доверительный» смотрите на сайте. Все вопросы задавайте в чат мобильного приложения, WhatsApp или телеграм-чат.

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Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016г, ООО КБЭР «Банк Казани».

Не является публичной офертой.

*Минимальная процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» в размере 5,9 процента годовых применяется для клиентов, работающих на предприятии категории «Социально значимое предприятие» /МУП «Водоканал» (ИНН 1653006666) /АО «Казэнерго» (ИНН 1659143468) /АО «Департамент продовольствия» (ИНН 1659183598), при условии оформления ими договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы по кредиту, при сумме кредита 800 тыс. руб. сроком на 12 месяцев. Цель кредита: потребительские нужды. Процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» составляет от 5,9% до 22,8% годовых и зависит от категории клиента, срока и суммы кредита, заключения договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы/договора страхования жизни и здоровья, а также соответствия клиента установленным требованиям для применения дополнительных скидок. Срок кредита: от 12 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 30 тыс. руб. до 1 млн. руб. (но не выше суммы, определяемой исходя из платежеспособности, с учетом суммы установленного клиенту действующего лимита овердрафта по банковской карте банка). Комиссия за выдачу кредита не взимается. С подробной информацией можно ознакомиться в офисах Банка и на сайте www.bankofkazan.ru. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.