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Банк Казани расширяет горизонты поддержки бизнеса
Специальное предложение* от Банка Казани: кредит от 30 миллионов рублей по ключевой ставке ЦБ РФ.
Банк Казани разработал специальное предложение. Кредит от 30 миллионов рублей под 12% годовых*.
Срок рассмотрения заявки семь рабочих дней.
Предпринимателям в рамках акции доступна вся линия кредитных продуктов Банка Казани.
Кредит осуществляется под обеспечение ликвидного залога всего от 60% от суммы. При этом обязательства по оборотам бизнеса составляют от 30 до 50% от суммы кредита.
Подача заявки осуществляется на официальном сайте Банка Казани: https://www.bankofkazan.ru/business/promotions-and-special-offers/business-gorizont/?erid=2VtzqxZ6FeE.
Оформление кредитных договоров в соответствии с условиями специального предложения* осуществляется во всех территориальных подразделениях Банка Казани, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Специальное предложение поддержки действует до 30.09.2023 г. (включительно)
*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.
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