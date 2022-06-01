Банк Казани расширил список валют для обмена и запустил Samsung Pay для карт «Мир»

Теперь можно купить китайские юани онлайн, а картой «Мир» расплачиваться с помощью смартфона



Банк Казани расширил список валют для обменных операций и предлагает своим клиентам китайские юани, доступные в интернет-банке и мобильном приложении. Текущий курс всегда можно посмотреть на официальном сайте банка.

Другую иностранную валюту, в частности доллары США и евро, теперь можно приобрести наличными без ограничений в отделениях Банка. Но стоит помнить, если вы покупали доллары или евро онлайн в период с 9 марта по настоящее время, то получить их можно исключительно в рублях. Такой порядок на покупку валюты действует до 9 сентября 2022 года.



Samsung Pay для карт «Мир»

Банк Казани запустили для держателей своих карт «Мир» платежный сервис Samsung Pay, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки с помощью смартфона.

Инструкция для привязки карты в Samsung Pay:

• Войти в приложение Samsung Pay с учетной записью Samsung Account (при необходимости — обновить приложение из Galaxy Store).

• Выбрать пункт «Добавить карту» и отсканировать карту «Мир» камерой телефона или ввести ее данные вручную.

• Настроить способ подтверждения операций.

• Ознакомиться с условиями банка и пройти активацию карты «Мир» по СМС.

• Добавить подпись (пальцем или стилусом).

«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung Knox, работа которой не зависит от работы операционной системы устройства».

Если вопросы по операциям с валютой или подключением сервиса Samsung Pay продолжают возникать, переходите на сайт Банка Казани за подробностями.

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