Банк Казани провел в школах столицы уроки по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Банка Казани

Специалисты Банка Казани провели в казанских школах уроки финансовой грамотности, но на этот раз за партами сидели не школьники, а учителя.

Специалисты банка в доступной форме дали педагогам практические советы о том, как финансово обезопасить себя и близких, рассказали, как функционирует банковская система. Подробно раскрыли механизмы получения дохода от сбережений и проинформировали о доступности кредитов. Не обошли они вниманием и самые популярные финансовые инструменты на рынке.

За один месяц специалисты Банка Казани провели 17 уроков, которые посетили 400 учителей. После каждого урока у педагогов была возможность пообщаться с экспертами Банка Казани и получить персональные квалифицированные ответы на вопросы.

Преподавателей школ больше всего интересовали финансовые прогнозы, правила безопасности цифровых сервисов, инструменты повышения личного дохода и сохранения накоплений при росте инфляции.

Столь масштабные мероприятия стали возможными благодаря поддержке исполкома города Казани и непосредственно Управления образования столицы Татарстана.

Председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин заметил: «Мы и в дальнейшем при поддержке города хотим проводить еще больше уроков по финансовой грамотности. Хотим охватить не только преподавателей школ, но и, например, врачей, воспитателей детских садов и других работников бюджетных учреждений. Люди должны уметь правильно разбираться в банковских продуктах на рынке. Знать, что их окружает. Кому можно доверять и чего опасаться. Знать способы мошенничества, что в этом случае предпринимать и как вести себя. Ну и, естественно, знать, что есть проверенные и безопасные способы сохранения своих сбережений. Банки не стоят на месте, постоянно развиваются, создавая новые, интересные, удобные и, главное, безопасные продукты для своих клиентов».