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Экономика
24 мая 2022  14:00

Банк Казани провел уроки финансовой грамотности для студентов КНИТУ-КАИ

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Банк Казани провел уроки финансовой грамотности для студентов КНИТУ-КАИ

Специалисты Банка Казани провели уроки финансовой грамотности для студентов 1-3 курсов ИИЭиП КНИТУ-КАИ. Эксперты рассказали, как функционирует банковская система, и дали практические советы о том, как финансово обезопасить себя и своих близких.

На уроках были подробно разобраны механизмы получения дохода от сбережений и самые популярные финансовые инструменты на рынке. Рассказали сотрудники банка и о доступности кредитов.

На уроке финансовой грамотности побывали около 40 студентов. После занятия каждый смог получить персональные квалифицированные ответы на вопросы.

Самыми волнующими студентов темами стали правила безопасности цифровых сервисов, прохождение практики в Банке. Также их живо интересовала возможность покупки и обмена валюты и условия перевода денег за границу.

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