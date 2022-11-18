Банк Казани презентовал свои возможности предпринимателям Санкт-Петербурга

Банковские услуги для бизнеса предложила деловым кругам северной столицы руководитель петербургского офиса Банка Казани Валерия Серова на презентации в ТПП Санкт-Петербурга.

Презентация банковских продуктов состоялась в рамках деловых встреч, которые регулярно проводит Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин с целью презентации экономического потенциала Республики Татарстан.

В мероприятии также приняли участие президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Владимир Катенев, первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев и руководители предприятий Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено пресс-службой постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ходе встречи Ренат Валиуллин подчеркнул, что Республика Татарстан всегда открыта для новых проектов. Руководство республики готово предоставить льготы и оказать всестороннюю поддержку предприятиям, которые готовы сотрудничать с республикой.

Руководитель петербургского офиса Банка Казани Валерия Серова пригласила всех посетить недавно открытый офис Банка Казани, отметив, что там представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для населения, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Фото предоставлено пресс-службой постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, 5 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу: ул. Большая Московская, д. 18. В Банке представлен универсальный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Благодаря эффективной работе с МСП Банк Казани недавно вошел в ТОП рейтинга российских банков по поддержке бизнеса. По версии аналитического центра «БизнесДром», Банк Казани стал 14-м среди ключевых финансовых организаций страны.

Банк Казани с самого начала взял ориентир на развитие продуктов для малого и среднего предпринимательства. Запущен уникальный цифровой портал ХОЧУКРЕДИТ.РФ, где подать заявку на кредит для бизнеса и получить решение можно за 8 часов онлайн, не отрываясь на визиты в банк. Кстати, весной для удобства работы МСБ с дружественными странами в список валют для обменных операций был добавлен китайский юань.

Подробнее на официальном портале постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области: https://tatspb.tatarstan.ru/index.htm/news/2140551.htm?erid=2Vtzqw56Hx4

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