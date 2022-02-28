Банк Казани предоставляет онлайн-кредиты через портал для бизнеса «Хочукредит.рф»

Сегодня с каждым часом растет спрос предпринимателей на цифровые услуги со стороны банков. Одним из самых необходимых цифровых продуктов для бизнеса является онлайн-кредитование. При этом сейчас важна скорость операции, прозрачность и безопасность.

Готовым решением является онлайн сервис «Хочукредит.рф» от Банка Казани. Вопросы кредитования бизнеса здесь решаются парой кликов.

На портале «Хочукредит.рф» всё очень легко. После регистрации на портале необходимо оставить заявку на кредит, и там же можно получить решение банка. Это максимально удобно, причем всё делается онлайн. Оставить заявку на кредит и получить решение могут абсолютно все, даже если у организации нет расчетного счета в Банке Казани. Решение отображается в личном кабинете в течение восьми рабочих часов.

Для заведения заявки на кредит понадобится:

усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) у организации (достаточно той, которая применяется для отправки электронной налоговой отчетности, выпущенная ФНС России);

подтвержденная учетная запись на портале государственных услуг у директора организации, а также учредителей компании;

документы по организации (ряд учредительных документов и финансовая отчетность), которые прикрепляются онлайн.

Ознакомиться со всеми кредитными продуктами Банка Казани и оформить заявку можно на сайте хочукредит.рф или по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77. Остались вопросы? Можете задать их в WhatsApp.

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