Банк Казани предлагает валюту по привлекательному курсу. Купить ее можно и в праздники

Фото пресс службы ООО КБЭР "Банк Казани"

В Банке Казани курсы покупки и продажи валюты — одни из самых привлекательных! Валюта всегда в наличии. При этом, приобретая ее в отделениях банка, вы получаете банкноты надлежащего качества, состояния и нужного вам номинала.

Банк Казани гарантирует всегда актуальный курс, наличие долларов, евро и юаней в отделениях банка и возможность заказа необходимой суммы через персонального менеджера.

Внутренний курс обмена привязан к курсу биржи, поэтому нашим клиентам предлагаются наиболее привлекательные условия. Все изменения на рынке оперативно отражаются во всех отделениях банка моментально, будь то Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород или Казань. Курс иногда может меняться на глазах у клиента.

Кроме того, Банк Казани расширил список валют, доступных для обмена в интернет-банке и мобильном приложении: китайские юани, казахстанские тенге, турецкие лиры. Текущий курс всегда можно посмотреть на официальном сайте банка.

Покупка валюты в Банке Казани — это удобно. Все офисы расположены с учетом доступности как общественного транспорта, так и подъездных путей для автомобилистов. Многие офисы находятся прямо у станций метро. На парковке головного офиса Банка Казани по адресу: Казань, улица Солдатская, дом 1 установлена зарядная станция для электромобилей.

График обслуживания в праздничные дни можно посмотреть на официальном сайте. Подписывайтесь на телеграм-канал Банка Казани, чтобы быть в курсе акций и специальных предложений.

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