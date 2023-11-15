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Банк Казани поднял ставку по вкладу до 14.5%*
Банк Казани поднял ставку по вкладу «Особый процент» со сроком 181 день. Теперь выгодно вложить деньги можно по повышенной ставке.
Базовая ставка по вкладу «Особый процент» со сроком 181 день и сумму от 50 тысяч рублей составляет 14% годовых. Банк Казани предлагает своим клиентам возможность дополнительно увеличить процентную ставку, выбрав одно из подходящий условий.
Так, например, для клиентов, которые в течение 3-х последних месяцев не открывали вклад в Банке Казани, предлагаем дополнительно +0,25% при открытии вклада в офисах банка.
Пользователи мобильного приложения могут получить дополнительный бонус +0,1% при открытии вклада в ДБО.
Максимальная же ставка по кредиту «Особый процент» сроком на 181 день и сумму от 50 тысяч рублей составляет 14,5%* годовых. Дополнительные бонусы по возможности клиентов увеличить процентную ставку не суммируются. Полный диапазон составляет от 8,25% до 14,50%* в зависимости от условий банка.
Открыть вклад по привлекательным ставкам можно уже сейчас в офисах Банка Казани, на сайте и в мобильном приложении. Предложение ограничено.
Новые условия по вкладу уточняйте у сотрудников Банка Казани в мессенджерах WhatsApp и Телеграм.
Офисы Банка Казани работают также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в городах Республики Татарстан.
В любом из этих офисах как физические лица, так и предприниматели, смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.
Представители бизнеса за 1 день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет.
*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.
Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г.
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