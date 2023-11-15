Банк Казани поднял ставку по вкладу до 14.5%*

Фото: ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани поднял ставку по вкладу «Особый процент» со сроком 181 день. Теперь выгодно вложить деньги можно по повышенной ставке.

Базовая ставка по вкладу «Особый процент» со сроком 181 день и сумму от 50 тысяч рублей составляет 14% годовых. Банк Казани предлагает своим клиентам возможность дополнительно увеличить процентную ставку, выбрав одно из подходящий условий.

Так, например, для клиентов, которые в течение 3-х последних месяцев не открывали вклад в Банке Казани, предлагаем дополнительно +0,25% при открытии вклада в офисах банка.

Пользователи мобильного приложения могут получить дополнительный бонус +0,1% при открытии вклада в ДБО.

Максимальная же ставка по кредиту «Особый процент» сроком на 181 день и сумму от 50 тысяч рублей составляет 14,5%* годовых. Дополнительные бонусы по возможности клиентов увеличить процентную ставку не суммируются. Полный диапазон составляет от 8,25% до 14,50%* в зависимости от условий банка.

Открыть вклад по привлекательным ставкам можно уже сейчас в офисах Банка Казани, на сайте и в мобильном приложении. Предложение ограничено.

Новые условия по вкладу уточняйте у сотрудников Банка Казани в мессенджерах WhatsApp и Телеграм.

Офисы Банка Казани работают также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в городах Республики Татарстан.

В любом из этих офисах как физические лица, так и предприниматели, смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.

Представители бизнеса за 1 день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет.

*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г.

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