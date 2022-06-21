«Банк Казани» победил в спецноминации «Долгосрочный партнер региональной экономики»

В конгресс-центре ТПП РФ прошел финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022».

Организатором конкурса выступает Торгово-промышленная палата России при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, Государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Конкурс проходит в два этапа — в ходе трех полуфиналов были выбраны 11 банков-финалистов, среди которых и определяется победитель. В итоге победителем седьмого конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022» стал ПАО «Сбербанк России».

По решению экспертного жюри, победителями специальной номинации «Долгосрочный партнер региональной экономики» стал ООО КБЭР «Банк Казани».

Напомним, Банк Казани несколько лет подряд становится победителем конкурса «Лучшая банковская программа МСП». В 2020 году награда была получена в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса». В 2021 году Банк Казани был награжден дипломом за победу в номинации «Выбор предпринимателей»