Банк Казани, открывший офис в Санкт-Петербурге, вошел в топ-50 медиарейтинга банков РФ

Компания «Медиалогия» предоставила медиарейтинг российских банков за сентябрь 2022 года. После опубликования новости об открытии офиса в Санкт-Петербурге Банк Казани вошел в список 50 российских банков, обладающих наиболее позитивным цитированием в СМИ, и занял в рейтинге 39-е место. Качественный показатель МедиаИндекса* составил при этом 1 484,0 пункта.

Лидерами рейтинга МедиаИндекса* в сентябре стали Сбербанк, ВТБ и банк ФК «Открытие».

Напомним, 5 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу: ул. Большая Московская, д.18. В новом офисе в Санкт-Петербурге представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для физических и юридических лиц, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Представители бизнеса за один день могут получить решение по кредиту на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.

Розничные клиенты могут совершить валютно-обменные операции, получить кредит наличными, дебетовую карту, или открыть вклад.

Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая наилучшие условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде и в городах Татарстана.

«Медиалогия» — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени. Как отмечает портал banki.ru в рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Период исследования: 1–30 сентября 2022 года. Данные для рейтинга рассчитаны 21.10.2022.

*МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг объекта (персоны, компании и бренда). Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие в СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

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