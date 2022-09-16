Банк ДОМ.РФ выдал первую ИТ-ипотеку в Иннополисе

Банк ДОМ.РФ выдал первый кредит по ипотеке для ИT-специалистов в Иннополисе (Татарстан). Заем предоставлен на покупку квартиры в жилом комплексе «Квартал Ю», который строится с помощью проектного финансирования от банка.

Кредитные средства в размере 10 млн рублей молодая семья направит на покупку трехкомнатной квартиры площадью 79,6 кв. м.

«Банк ДОМ.РФ в числе первых начал работать с новой госпрограммой, помогая специалистам ИТ-сферы в решении жилищного вопроса. Условия кредитования в нашем банке одни из самых выгодных — клиенты получают денежные средства по ставке ниже средней по рынку. А в августе мы увеличили предельный размер займа по программе до 30 млн рублей, что сделало программу еще привлекательнее», — рассказал управляющий директор Казанского регионального центра Банка ДОМ.РФ Юрий Куимов.

С помощью ИТ-ипотеки можно купить строящуюся или готовую квартиру в новостройке, готовый жилой дом от застройщика, а также получить ипотеку на ИЖС. В Банке ДОМ.РФ ипотека для ИT-специалистов доступна по ставке от 4,1%.

«Мы рады тому, что стали частью развития города Иннополиса с проектом „Квартал Ю“. Стремительными темпами город продолжает развиваться и открыт для новых жителей. В жилом комплексе рады как резидентам города, так и жителям со всей России. Уверены, что именно такое открытое комьюнити создает особую атмосферу и здоровую среду для комфортной жизни. Проект предусматривает не только современное жилье, но и собственные школы и детские сады», — прокомментировала Римма Саяхова, операционный директор строительной компании «Иннополис 2024».

Получить кредит могут сотрудники ИT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц в субъектах РФ с численностью от 1 млн человек и от 100 тыс. рублей в других регионах. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и имеющей право на налоговые льготы. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для регионов, где проживает более 1 млн человек, и 15 млн рублей — для других субъектов РФ.

Заявка на ипотеку подается онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты. Получить ответы на все вопросы можно в офисе продаж застройщика по телефону: 8 800 101-21-01.

Справочно:

В 2022 году Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 29 млрд рублей застройщику «Иннополис 2024» на строительство жилого комплекса «Квартал Ю». В рамках проекта девелопер построит дом бизнес-класса общей площадью 406 тыс. кв. м, рассчитанный на 2995 квартир. Сдать их в эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года.

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