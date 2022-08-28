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Ру Тат
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Экономика
28 августа 2022  18:30

Бангладеш планирует закупить у России 500 тыс. тонн пшеницы

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Власти Бангладеш намерены закупить у России 500 тыс. тонн пшеницы. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

Как рассказали источники агентства, стоимость пшеницы составит 430 долларов за тонну. Она будет импортироваться несколькими партиями до января 2023 года.

Бангладеш — крупнейший импортер зерна в мире. Ежегодно южноазиатская республика закупает около 5,4 млн тонн продукции. Основными точками импорта являются Индия, Россия и Украина.

#экспорт зерна #бангладеш
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