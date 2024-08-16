Бангладеш отзывает посла из России и еще шести стран

Министерство иностранных дел Бангладеш отзывает своих послов из семи стран, в том числе из России, передает РИА Новости.

«В рамках текущих изменений» также «было предложено» вернуться послам в США, Германии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Японии, Мальдивской Республике. Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Бангладеш разослало главам диппредставительств приказы о переводе с формулировкой «принято решение о переводе вас в Дакку».

Новых послов временное правительство Бангладеш направит в скором времени. Также отмечается, что «произойдут и другие изменения».