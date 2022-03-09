Бангладеш лишили вакцины от Covid-19 за отказ от осуждения России

Литва отказалась поставлять в Бангладеш вакцину от коронавируса за отказ от осуждения России. Об этом говорится в сообщении Newsweek.

При обсуждении резолюции ООН, направленной против спецоперации РФ на Украине, Бангладеш и еще 34 государства воздержались от голосования. Представитель страны заявил, что поддерживает мир, однако документ ООН «просто указывает на виновного и не делает ничего для урегулирования кризиса на Украине».

После этого пресс-секретарь Премьера Литвы Ингрида Шимонте объявила об отмене договоренности о поставке свыше 440 тыс. прививок от коронавируса в Бангладеш.

Ряд государств заявили об ужесточении санкций против России после заявления Президента страны Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса.