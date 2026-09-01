Бангкокский Гран-при: Дзепка метит в фавориты, Костылева – за бортом

Костылева — вне игры на третьем этапе Гран-при в Тайланде. Травма, скандал с Плющенко и потерянный финал Гран-при. Теперь вся надежда на Дзепку, которая уже сенсационно взяла золото в Китае. Продолжат ли золотую серию российские юниоры без своей главной звезды - в материале «ТИ-Спорта».





Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров в Саранске, набрав за две программы 233.10 баллов, София Дзепка - бронзу - 218.38 баллов.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова и Михаил Шаров

Золотая замена: как Дзепка превратила «аварийный выход» в триумфальное шествие

Месяц назад попадание юниорки Софии Дзепки в основной состав двух этапов Гран-при подряд казалось сюжетом из разряда фантастики. Изначально на первый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Китае как на главную надежду ставили Елену Костылеву. Дзепка на тот момент значилась в списках лишь запасной. Однако травма лидера перекроила карты: после сенсационной победы в Сиане, где София вышла на лед экстренно, заменив ту же Костылеву, штаб принял волевое решение — отправить Дзепку в Таиланд с 3 по 5 сентября.

Теперь 17-летняя спортсменка, уже завоевавшая золото первого этапа юниорского Гран-при в Китае с феноменальным отрывом от соперниц почти в 24 балла, приезжает в Бангкок на третий этап не с ярлыком «темной лошадки», а в статусе грозной фаворитки. От которой ждут только одного — чистого льда под ногами и безупречных каскадов. Ее победа в Сиане стала первым триумфом российских фигуристов на международной арене после почти пяти лет отстранения — и какой же сладкой оказалась эта победа!

Впрочем, битва за пьедестал в Таиланде не ограничится женским одиночным катанием. Российскую делегацию в нейтральном статусе усилит Лев Лазарев, чьи прыжки в мужском турнире обещают стать украшением вечера, и танцевальный дуэт Мария Фефелова / Артем Валов, уже успевшие доказать свою состоятельность на первом этапе серии. После того как в Китае наши фигуристы собрали полный комплект золотых наград во всех дисциплинах, аппетиты болельщиков и специалистов разгорелись до предела.

Илья Авербух, человек, знающий цену победам, лаконично, но весомо отметил. «Наши ребята будут всех выносить», – подметил хореограф.

И все же главная интрига женского турнира сейчас витает в воздухе: сможет ли Дзепка доказать, что ее китайский триумф не случайность, а закономерность. Ведь после ее победы в Сиане мама Лены Ирина Костылева уже язвительно назвала тот старт успехом исключительно на фоне «слабого состава» — в Бангкоке Софии предстоит закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Фигуристы после получения золотых медалей на первом этапе Гран-при в Китае Фото: телеграмм-канал «Лапидарность»

Важно отметить, что второй этап для российских фигуристов оказался недоступен по такой причине: ISU выделил нашей стране лишь две квоты на всю серию юниорского Гран-при. Согласно регламенту, страны, чьи представители не участвовали в предыдущем чемпионате мира среди юниоров, могут заявить всего по одному спортсмену на два этапа.

Именно поэтому Россия не была представлена на втором этапе серии — квоты на все семь этапов жестко лимитированы, и наши фигуристы могут выступать только на тех турнирах, куда их заявила Федерация. В Бангкоке же россияне получили возможность продолжить свое триумфальное возвращение — и упускать этот шанс никто не намерен.

Загнанная в угол: почему 14-летняя Костылева не может уйти от Плющенко даже при желании

Пожалуй, логичной новостью для российских болельщиков стало подтверждение: Елена Костылева не выступит в Бангкоке. Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская пояснила: фигуристка только недавно вернулась к тренировкам после травмы, и рисковать ее здоровьем никто не будет. Причина — воспаление ягодичной мышцы из-за многочисленных падений с четверных прыжков, которые мать спортсменки сравнила с падением с третьего этажа.

Однако спортивная драма быстро переросла в скандал. Ирина Костылева публично обвинила Евгения Плющенко в «садистском подходе» к тренировкам, заявив, что травмы дочери — результат его методов. Особое возмущение вызвала замена: на старт в Сиане вышла София Дзепка и выиграла с отрывом 24 балла. Костылева-старшая раскритиковала прокат соперницы, назвав его «бей-беги» и указав на недокруты.

За этой эмоциональной вспышкой стоит более серьезная проблема: мать спортсменки утверждает, что неоднократно просила Федерацию фигурного катания найти для дочери нового тренера, но получила отказ. Ей сказали, что выход Лены на контрольные прокаты возможен только в составе группы Плющенко.

Ситуация накалилась до предела. Ирина Костылева пригрозила, что если Лена не покажет результатов, Плющенко «похоронит свою тренерскую карьеру».

Руководство ФФКР провело встречу с семьей Костылевых и Плющенко, в жесткой форме потребовав прекратить публичные разборки. После этого Ирина неожиданно объявила о примирении, заявив, что «нить между тренером и спортсменкой крепка». Но осадок остался: у семьи Костылевых, по сути, не было выбора. Отец фигуристки Валерий Костылев еще в марте признавал, что в конфликтах между Плющенко и Еленой его жена «немного лишнего наговаривает», но «во многих вещах она права».

Елена Костылева и Евгений Плющенко Фото: телеграмм-канал Плющенко

И пока главный вопрос — кто действительно виноват в травме юной звезды — остается без ответа, Бангкок продолжается без Костылевой. И ее будущее в большом спорте, увы, тоже остается под вопросом.

Гран-при в Бангкоке: Костылева теряет финал, Дзепка – шанс на дубль, Лазарев и танцоры метят на золото

Самое обидное для 14-летней Костылевой — даже не пропуск старта, а потерянная мечта о финале юниорского Гран-при. ISU выделил российским одиночницам лишь две квоты на всю серию, и после двух пропущенных этапов участие Елены в этой гонке окончательно закрыто. Как отметила Рудковская, в планах спортсменки — другие международные соревнования, но все упирается в восстановление. Сейчас Костылева уже вернулась на лед, однако главной целью команды называют не мировые арены, а победу на первенстве России. Пока семья разбирается с тренерским штабом, Дзепка и остальные юниоры получили уникальный шанс заявить о себе на весь мир.

Этап в Бангкоке на арене IWIS International Training Center станет проверкой на прочность для нового поколения российских одиночников. Важное отличие таиландского этапа: здесь нет парного катания — только одиночное (юноши, девушки) и танцы на льду, что немного упрощает задачу в заявленных дисциплинах, убирая дополнительную конкуренцию от спортивных дуэтов.

В мужском турнире Льву Лазареву предстоит вновь скрестить коньки с Яньхао Ли из Новой Зеландии. На этапе в Сиане новозеландец набрал внушительные 230,89 балла благодаря стабильному четверному тулупу и высокой оценке за компоненты. Японская федерация командирует в Бангкок Шуна Уэмуру и Тайгу Нисино — фигуристов с выверенным скольжением и плотным тройным акселем. Однако базовый технический потенциал Лазарева, владеющего несколькими элементами ультра-си, оставляет россиянина главным фаворитом при чистом прокате обеих программ.

В женском одиночном катании заявка сулит Софии Дзепке напряженную дуэль с мощной японской и израильской школами. Главной соперницей станет Рэна Уэзоно — бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2024 года и финала юниорского Гран-при с личным рекордом 196,46 балла. Уэзоно славится высокой выразительностью, сложными вращениями четвертого уровня и надежным набором тройных прыжков.

Вторая японка — 14-летняя Сумика Каназава, выигравшая в прошлом сезоне этап Гран-при в Италии (185,77) и пробившаяся в финал в Нагое (195,23). Воспитанница Миэ Хамады уже пробовала тройной аксель на международных стартах и обладает высокой второй оценкой.

Третьей оппоненткой выступает израильтянка София Шифрин — четвертая на юниорском первенстве мира 2026 года, дважды бравшая бронзу этапов Гран-при с личным рекордом 193,80 балла. При чистом прокате с четверным тулупом Дзепка имеет запас прочности в 15–18 баллов над Уэзоно и Каназавой. Однако любая ошибка способна вплотную подпустить стабильных японок, набирающих в районе 195–196 баллов за счет чистоты и высокой компонентной оценки.

Главную угрозу для Марии Фефеловой и Артема Валова снова представляют итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле. В Сиане они установили личный рекорд (154,25 балла), забрав серебро вслед за россиянами. Французские танцоры Леа Йенн / Луи Варескон (двукратные бронзовые призеры этапов Гран-при 2025 года) и американцы Аннализ Стейперт / Максим Коротков также способны побороться за подиум. Однако набранные в Сиане 162,16 балла обеспечивают нашей паре уверенную лидерскую позицию.

Результаты первого этапа уже наглядно подтвердили: техническая оснащенность российских юниоров остается эталонной. Но Бангкок потребует еще большей концентрации — соревновательный ритм и напряжение стартов нарастают. Смогут ли наши подтвердить статус гегемонов без своей главной звезды? Ответ узнаем 3 сентября.