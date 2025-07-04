Бананы включили в перечень сельхозпродукции России

Правительство России внесло бананы в перечень сельскохозяйственной продукции РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, бананы теперь входят в «перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования».

О возможности включения бананов в список сельхозкультур в марте сообщал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. По его словам, этот вопрос рассматривался на уровне федерального правительства и Минсельхоза РФ.

Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года заявил, что первый урожай бананов в регионе планируют получить в 2027 году.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предложила выращивать бананы в теплицах. После визита в Казахстан, где она ознакомилась с промышленным производством бананов в тепличных условиях, было принято решение инициировать аналогичный проект в России.