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Бананы могут отнести к социально значимым продуктам в России
В России обсуждается вопрос включения бананов в категорию социально значимых продуктов. Помимо того, импортные пошлины на них могут временно обнулить. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.
«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — отмечается в документе, который утвердил зампред Правительства России Андрей Белоусов.
В издании напомнили, что сейчас пошлина на ввоз бананов в Россию составляет 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм. В последние годы в страну ввозится от 1,3 до 1,5 млн тонн бананов, причем большая часть продукции поступает из Эквадора.
Однако из-за снижения поставок в 2022 году цены на бананы в России начали расти.
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