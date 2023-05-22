Бананы могут отнести к социально значимым продуктам в России

В России обсуждается вопрос включения бананов в категорию социально значимых продуктов. Помимо того, импортные пошлины на них могут временно обнулить. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — отмечается в документе, который утвердил зампред Правительства России Андрей Белоусов.

В издании напомнили, что сейчас пошлина на ввоз бананов в Россию составляет 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм. В последние годы в страну ввозится от 1,3 до 1,5 млн тонн бананов, причем большая часть продукции поступает из Эквадора.

Однако из-за снижения поставок в 2022 году цены на бананы в России начали расти.