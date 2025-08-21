«Бамбарбия, киргуду!»: интересные факты о жизни и творчестве Юрия Никулина

Фото: стоп-кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

21 августа 1997 года скончался советский киноактер и артист цирка Юрий Никулин. Наиболее интересные факты о его жизни и творчестве – в материале «Татар-информа».

Не приняли ни во ВГИК, ни в ГИТИС

Юрий Никулин, юноша с театральным прошлым (родители — актеры), пытался начать карьеру через крупнейшие театральные вузы страны. Однако во ВГИКе комиссия во главе с Сергеем Юткевичем не увидела в нем актерского таланта. Затем — и в ГИТИСе — председатель комиссии С. Гушанский также не обнаружил у молодого человека выразительного лица или экранности. Казалось бы, конец мечтам, но жена, Татьяна, стала случайной судьбоносной поддержкой: благодаря ее настойчивости Никулин сделал пробу для эпизодической роли в фильме «Девушка с гитарой», с чего и началась его киносудьба.

Участник двух войн

В ноябре 1939 года Юрий Никулин был призван в ряды Красной Армии. Сначала он участвовал в Советско-финской войне, а затем сражался на фронтах Великой Отечественной. День Победы артист встретил в Курляндии, после чего еще около года нес службу в Восточной Пруссии. Демобилизовался он 18 мая 1946 года, уже в звании старшего сержанта. За проявленное мужество и службу Родине Никулин был удостоен нескольких наград, среди которых медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Приняли за покойника

Культовую картину «Бриллиантовая рука» снимали в Адлере. В подвале гостиницы, где жили актеры, оборудовали помещение для реквизита. Там и хранили манекен Семена Горбункова — персонажа Юрия Никулина, сделанный из папье-маше. По сценарию его предстояло сбросить с высоты 500 метров. Чтобы фигура не покрывалась пылью, ее накрыли простыней. Однажды уборщица обнаружила «тело» и решила, что перед ней сам Никулин. Молва о «смерти» актера мгновенно разнеслась по стране: женщина параллельно работала еще и в аэропорту.

Отказ от «Кавказской пленницы»

Когда сценарий «Кавказской пленницы» был почти готов, Никулин неожиданно его раскритиковал и отказался участвовать в съемках фильма. По его мнению, многие сцены выглядели неубедительно и скучно. Точку зрения актера поддержал и Евгений Моргунов. Режиссеру Леониду Гайдаю пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить артистов согласиться. В итоге актерам позволили переписать те моменты, которые они считали неудачными.

Планета в честь Никулина

В честь Юрия Никулина названа малая планета Солнечной системы — астероид № 4434. Его открыла советский астроном Людмила Журавлева, и небесное тело получило имя «Никулин».