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Балтусова о спасении дома Терпигоревых в Казани: Исторический особняк обрел новую жизнь
Знаменитый дом Терпигоревых, расположенный на перекрестке улиц Ульянова и Муштари в Казани, удалось спасти. В 2011 году его планировали снести и построить на этом месте многоэтажный комплекс. Затем объект архитектурного искусства выставили на продажу, а сегодня он вновь «ожил», сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.
Сохранить особняк удалось благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова – по его распоряжению особый режим охраны бывшей улицы Первая гора был восстановлен, напомнила Балтусова.
«Собственник реконструировал дом полностью методом переборки, согласно проекту, согласованному с Минкультом РТ. Затем дом выставили на продажу, и вот новый собственник появился – ресторан распахнул двери», – написала она в телеграмм-канале «Наследие городов, подчеркнув, что дом «обрел новую жизнь».
Напомним, еще пару лет особняк Терпигоревых продавали за 80 млн рублей. Он является объектом культурного наследия местного значения и включен в реестр с июня 2017 года. Датой постройки усадьбы считаются 1903—1905 годы. В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику Терпигореву, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями.
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