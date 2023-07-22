Балтусова о спасении дома Терпигоревых в Казани: Исторический особняк обрел новую жизнь

Знаменитый дом Терпигоревых, расположенный на перекрестке улиц Ульянова и Муштари в Казани, удалось спасти. В 2011 году его планировали снести и построить на этом месте многоэтажный комплекс. Затем объект архитектурного искусства выставили на продажу, а сегодня он вновь «ожил», сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Сохранить особняк удалось благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова – по его распоряжению особый режим охраны бывшей улицы Первая гора был восстановлен, напомнила Балтусова.

Фото: телеграм-канал «Наследие городов»

«Собственник реконструировал дом полностью методом переборки, согласно проекту, согласованному с Минкультом РТ. Затем дом выставили на продажу, и вот новый собственник появился – ресторан распахнул двери», – написала она в телеграмм-канале «Наследие городов, подчеркнув, что дом «обрел новую жизнь».

Напомним, еще пару лет особняк Терпигоревых продавали за 80 млн рублей. Он является объектом культурного наследия местного значения и включен в реестр с июня 2017 года. Датой постройки усадьбы считаются 1903—1905 годы. В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику Терпигореву, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями.