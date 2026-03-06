Балтусова напомнила о последствиях отказа включать мозаики в реестр ОКН

Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова в своем Телеграм-канале прокомментировала ситуацию вокруг отказа включать мозаики советского периода в реестр объектов культурного наследия.

Ранее Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сообщило, что республике лишили охранного статуса семь советских мозаик (шесть в Казани и одну в Набережных Челнах).

В ответ на это в Комитете РТ по охране ОКН заявили, что решения об отказе включать отдельные произведения монументального искусства советского периода в реестр принимаются в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ. «Отдельные панно, мозаики или сграффито не могут быть внесены в реестр как самостоятельные памятники, если они являются частью архитектурного решения здания», – объяснили позицию ведомства в пресс-службе.

Накануне, 5 марта, в Кабинете министров РТ состоялось заседание Межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, посвященное изучению и составлению реестра произведений монументального искусства.

Балтусова заметила, что выступила на вчерашнем заседании от имени рабочей группы по сохранению декоративно-монументального искусства, созданной по ее инициативе в прошлом, 2025 году. По ее словам, она рассказала о работе по изучению и составлению реестра произведений монументального искусства (включая мозаики, сграффито и панно) членами ВООПИК и о работе в архиве.

«Отдельно я отметила, что отказ комитета по включению в реестр ОКН мозаичных панно – это гвоздь в крышку гроба нашего искусства. Так как теперь эти произведения легко могут снести и покрыть утеплителем, как произошло на Ершова на здании КНИТУ. Я также показала практику постановки на охрану подобных произведений в российских регионах и акты экспертизы», – подчеркнула помощник Раиса РТ.

По информации Балтусовой, президиум комиссии согласился с важностью государственной охраны произведений монументального искусства и включил в протокол подготовку специального совещания по обсуждению заявлений ТРО ВООПИиК и по механизму постановки объектов искусства на государственную охрану.

В изначальном сообщении представителей Общества охраны памятников фигурировали следующие произведения: диптих панно на здании пожарной части «Будни пожарных» и «Геральдика пожарного дела» 1981 года (Казань, ул. Кожевенная, 20), мозаика «Посадим сады» на здании ДК Химиков 1969 года (Казань, пр. Ямашева, 1), комплекс сграффито «Казань – порт пяти морей» и «Народы Поволжья» на стене гостиницы «Волга» 1963 года (Казань, ул. Саид-Галеева, 1), панно «Горячий чай» 1970 года (Казань, ул. Пушкина, 4), панно «Встреча гостей» 1970 года (также Казань, ул. Пушкина, 4) и панно «Энергия» («Усмирение водной стихии») 1973 года (Набережные Челны, поселок ГЭС, набережная Габдуллы Тукая, 31).