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На главную ТИ-Спорт 28 августа 2026 16:22

«Балтика» публично осудила поведение Талалаева после новой дисквалификации

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«Балтика» публично осудила поведение Талалаева после новой дисквалификации
Фото: fc-baltika.ru

Руководство калининградской «Балтики» выступило с официальным заявлением, в котором осудило поведение главного тренера Андрея Талалаева. Поводом стала его дисквалификация на четыре матча РПЛ и штраф в 400 тысяч рублей за оскорбительный жест в адрес трибун во время встречи с казанским «Рубином» (1:1).

В клубе подчеркнули, что не оставят инцидент без внимания, а поведение наставника считают недопустимым.

«Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и „Балтику“. Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах», – говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что публичная демонстрация оскорбительных жестов со стороны Талалаева происходит не в первый раз. За последний год тренер уже получал дисквалификации после матчей со «Спартаком» (на три игры) и ЦСКА (на четыре). В КДК РФС при вынесении наказания учли повторность и систематичность нарушений.

«А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах», – цитирует сообщение «Балтики» ТАСС.

Теперь Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины», «Локомотива», «Факела» и «Зенита» . После пяти туров команда с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ .

#фк рубин #РПЛ
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