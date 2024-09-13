Балтасинский район выступил на конкурсе «Культурная столица Татарстана»

В казанском КЦ «Чулпан» состоялась презентация культурной программы Балтасинского района. Узнать о главных изюминках муниципалитета жители и гости столицы РТ смогли в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана».

Как сообщает Таткультресурсцентр, первой гостей встречала ярмарка продукции производителей и фермеров из Балтасинского района. Она рзвернулась на площади перед КЦ. Как отметил замруководителя районного исполкома Ильгам Гайнутдинов, фермеры и предприниматели являются одним из главных богатств района, ведь они вносят вклад в его развитие.

Кроме того, на площадке состоялись выступления фольклорных коллективов. Так, первыми гостей встречали удмурты, которые являются вторым по численности народом Балтасинского района. На них приходится 12% всего населения муниципалитета. Неслучайно в 2025 году республиканский праздник удмуртской традиционной культуры Гырон Быдтон пройдет именно в Балтасинском районе.

В фойе развернулась выставка изделий мастеров народно-художественных промыслов. Здесь были представлены кумганы, сундуки, вышитые полотенца, салфетки, наволочки, фартуки, коврики для молитвы, половики, изделия из дерева, плетеные корзины из лозы, татарские и удмуртские нагрудные женские украшения и др. Все изделия изготовлены вручную, причем процесс можно было увидеть вживую. Плетением занимались не только женщины, но и мужчины.

Визитной карточкой района считается плетеная мебель, поэтому ей было отведено отдельное место. Этот промысел до сих пор имеет популярность — в Балтасинском районе действуют два предприятия, занимающиеся ее изготовлением, — в селах Ципья и Янгулово.

Подготовили для участников Дня культуры и рассказ об истории Сибирского тракта — дорога проходила прямо по центру села Карадуван. До наших дней здесь сохранилась булыжная мостовая площадью 2 километра — самый протяженный отрезок тракта.

С селом Ципья связана еще одна из достопримечательностей района — краеведческий музей Дружбы народов, который был основан ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым. В 2025 году исполнится 60 лет с его основания. В экспозицию, представленную на мероприятии в Казани, вошли в том числе тюбетейки, расшитые троюродным братом известного татарского оперного певца Нияза Даутова Фаридом Гильмановым. Он также организовал в селе школьный ансамбль и готовил для его участников сценические костюмы. Особая гордость музея — гусли, подаренные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Примечателен этот населенный пункт еще и тем, что является самым многонациональным в Балтасинском районе. Так, школьники здесь изучают четыре языка: русский, татарский, удмуртский и марийский.

Среди мастериц на дне культуры присутствовала и лучшая трактористка района — уроженка деревни Нижняя Сосна Гузель Габидуллина. В 2018 года она заняла первое место на летних сельских играх в Курске, выиграла соревнования механизаторов, а также вышла в финал конкурса «Татар кызы». В настоящее время девушка посвятила себя изготовлению традиционных татарских украшений. Ее работы гости могли увидеть на выставке.

Завершился праздник концертом «Буыннардан күчкән якты мирас» («Наследине, передаваемое из поколения в поколение!»). В нем приняли участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители Балтасинского района.

Перед началом концерта с приветствием к зрителям обратился глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин. «Наш район является сельскохозяйственным, мы лидеры в животноводстве: ежедневный надой молока у нас составляет 500 тонн. Это показатель трудолюбия и старательности жителей Балтасинского района», — подчеркнул он и заметил, что именно люди являются главной ценностью района.

Дни культуры Балтасинского района посетил также депутат Госсовета Татарстана Камиль Нугаев. Во время концерта на сцену вышел уроженец Балтасинского района — заслуженный артист республики Раяз Фасихов с детьми Рамазаном и Венерой. Также гости смогли увидеть выступление представителей единственной марийской деревни в районе — семьи Федоровых.

Рамиль Нутфуллин отметил, что Балтасинский район славится и своими многодетными семьями. В некоторых из них воспитывается 15 детей. Именно семейные творческие коллективы стали украшением праздничого концерта. Участие в нем приняла и молодая семья Самата и Сюмбель Зиятдиновых, бракосочетание которых прошло в 2023 году на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве при участии Рустама Минниханова.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.